2024年日股防守板塊或有驚喜

踏入2024年，本欄在此先祝讀者今年投資旗開得勝。

去年日經225指數以31%總回報跑贏一眾主要亞洲市場，其中一大因素乃日本央行維持超寬鬆的貨幣政策，美元與日圓息差持續擴闊致日圓貶值。而日經指數成份企業近半收入源自海外，弱日圓對海外收入和營利折算成日圓時有正面影響，企業盈利增長成為支持日股上升的基本因素。

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但年12月起，聯儲局主席鮑威爾已明言美元息率見頂，反觀日圓息率於今年有追落後的可能，美日息差只會收窄，日圓貶值的趨勢將止。

若今年想部署日圓轉強，筆者認為食品和航空板塊屬最佳選擇，部份零售業者如上月所寫的百圓店亦可。本欄曾經撰寫相關板塊，在此不贅。

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不過若對日圓走勢看法中性，筆者認為防衛板塊則是首選。近年地緣政治局勢劇變，歐洲俄烏戰爭至今近兩年仍未休止，中東以哈戰爭又於去年底爆發，亞洲局勢亦愈趨緊張。自俄烏戰爭打響警號，歐亞各國開始重新審視國防計劃。

日本位處東亞地緣衝突前線，前首相安倍晉三早已希望修憲重編軍隊，現屆岸田文雄政府雖然未提修憲，但就成功推動2024年防衛預算將按年增加17%。

日本防衛省以往採購制度僵化，成本變動往往由供應商承擔，利潤率低令相關公司較消極投資國防項目。但自去年起，防衛省一改以往採購方式，將供應商的營業利潤率目標定於10%，成本變動則主要由防衛省承擔。此變相之利潤保證令項目回報率變得吸引，加上日本已計劃持續提升國防預算，防衛板塊將見收入和利潤率齊升。

而日本國防裝備供應商中，則以三菱重工（日：7011）、川崎重工（日：7012）和IHI（日：7013）主導。三者之中，筆者首選乃三菱重工。本欄曾經撰文，三菱重工於普惠公司（Pratt & Whitney）的GTF PW1000G飛機引擎召回事件中受影響輕微，加上如極超音速誘導彈，和島嶼防衛用滑空彈等新項目，屬行業中最優質公司。

上月日本政府修改了《防衛裝備轉移三原則》，三菱重工直接受惠於放寬防衛裝備出口，其生產的愛國者地對空導彈將能出口到美國。而日本與英意合作研發的新一代戰機，亦將由三菱重工代表挑起大樑。此兩項目加上防衛省訂單，就令公司上一季防衛訂單按年急升3.8倍。

雖然現屆岸田政府有內閣成員捲入政治獻金醜聞，令因應防衛開支加稅的法案受阻，但增加國防預算已有共識，相信影響輕微。

（筆者公司管理之基金持有三菱重工權益。）

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