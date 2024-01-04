【2024展望】瑞銀：料中國GDP增4.4% 具4大驅動因素

瑞銀預測MSCI中國指數2024年全年走高15%（2023年12月29日，MSCI中國指數收市為55.95點，編按：以15%升幅計算，2024預計升8.4點至64.3點），中國GDP增長4.4%，投資板塊較看好消費和互聯網。

對於2023年部分資金對投資中國看法悲觀，瑞銀高級中國經濟學家張寧表示，「預期偏差」有很大影響。一來，投資者期望疫情開放後中國經濟出現大幅好轉，但是只有部分兌現；與此同時，市場對2023年歐美經濟的預測相對保守，但其實際表現卻超出預期。因此雙重影響下，期望越大，失望越大。

中國經濟增長4驅動因素

展望2024年，瑞銀預計中國GDP增長4.4%，其中有4大驅動因素：

一、消費持續緩慢復甦，綫下活動常態化，居民收入增長預計達到4至6%，疫情期間的額外儲蓄將緩慢釋放。

二、地產活動對經濟增長的拖累減少，預計2024年房地產銷售逐步企穩。

三、基建投資將温和增長，預計增長幅度為5%至6%。

四、由於美國經濟增長放緩和全球科技周期触底反弹，中國出口表現將會有所改善。

政策支持有看頭

瑞銀認為，2024年整體政策支持方向明確，料將以「穩增長」為基本定調。人民幣方面，預計會維持寬鬆貨幣政策，料小幅度降息及降準各1至2次，人民幣滙價有望升值至約7算。同時，實體經濟融資成本會有所下降，信貸增速預計會有明顯上升......更多內容，訂戶請登入。

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