【2024展望】瑞銀：料中國GDP增4.4% 具4大驅動因素

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里昂：2原因撑港綜合企業續增派息-增目標價表（持續更新）
瑞銀預測MSCI中國指數2024年全年走高15%（2023年12月29日，MSCI中國指數收市為55.95點，編按：以15%升幅計算，2024預計升8.4點至64.3點），中國GDP增長4.4%，投資板塊較看好消費和互聯網。
對於2023年部分資金對投資中國看法悲觀，瑞銀高級中國經濟學家張寧表示，「預期偏差」有很大影響。一來，投資者期望疫情開放後中國經濟出現大幅好轉，但是只有部分兌現；與此同時，市場對2023年歐美經濟的預測相對保守，但其實際表現卻超出預期。因此雙重影響下，期望越大，失望越大。
中國經濟增長4驅動因素
展望2024年，瑞銀預計中國GDP增長4.4%，其中有4大驅動因素：
政策支持有看頭
瑞銀認為，2024年整體政策支持方向明確，料將以「穩增長」為基本定調。人民幣方面，預計會維持寬鬆貨幣政策，料小幅度降息及降準各1至2次，人民幣滙價有望升值至約7算。同時，實體經濟融資成本會有所下降，信貸增速預計會有明顯上升......更多內容，訂戶請登入。
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撰文 : 林子惠 MoneyTimes
欄名 : 瑞銀觀點