股息達11厘 兗礦有賣點 財金專欄 2024/01/05 分享： 分享： 兗礦能源（01171）在內地和澳洲從事煤炭開採和銷售，並且在內地經營煤化工、火電等業務，雖然2023年業績會倒退，但隨着收購煤礦資產，未來兩年盈利表現可以穩定，加上預測息率高達11厘，以及母公司增持計 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 資金好息 只攬高息股（第四版） 2024/01/04 資金好息 只攬高息股（第四版） 中字股實力談 - 政策要綠化 昆能穩增長 2024/01/04 政策要綠化 昆能穩增長 中字股實力談 - 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 2024/01/03 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 中字股實力談 - 聯想推AI PC 業績漸修復 2024/01/03 聯想推AI PC 業績漸修復 中字股實力談 - 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 2024/01/02 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 煤炭股 每股盈利 市盈率 H股 A股 國資委 中國證監會 增持 派息 派息比率