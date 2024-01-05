股息達11厘 兗礦有賣點

兗礦能源（01171）在內地和澳洲從事煤炭開採和銷售，並且在內地經營煤化工、火電等業務，雖然2023年業績會倒退，但隨着收購煤礦資產，未來兩年盈利表現可以穩定，加上預測息率高達11厘，以及母公司增持計

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