政府暫停賣住宅、商業地 避免賤賣土地

「減辣」後樓市跌勢未止，加上地皮頻頻流標，加劇政府對樓市憂慮，因此需要停一季賣住宅及商業地，除了減少流標、低價批地的負面消息外，亦避免政府賤賣土地。

2022年加息周期開始，香港樓價趨跌

發展局昨宣布，下季停賣住宅及商業地

過去兩年吸納新盤意慾低，每年僅1萬伙

自2022年加息周期開始，香港樓價轉勢下跌趨勢明顯，其後政府反覆出招希望減慢樓價跌勢，曾經放寬壓力試測要求、放寬按揭逆周期措施，甚至在去年施政報告為樓市「減辣」。不過，自去年10月「減辣」後至今，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）連跌6周，累積下跌3.5%，近期二手市場亦是充斥減價、蝕讓個案。

樓市負面情況亦影響到賣地市場，令到過去一年6度出現流標，即使近期有成功批地個案，但地價亦是低於市場預期，這些負面信息亦反過來影響市場氣氛，成為準買家向業主「鋤價」藉口，形成惡性循環。事實上，回顧歷史，1997年金融風暴後樓市大跌，政府隨即在1998年年中，開始暫停賣地9個月以穩定樓市。

對於政府而言，現時發展商投地出價保守，收到的標書標價很大機會較當局預期為低，若果任由地皮流標則會對樓市釋放負面信息，而隨便接納過低地價，則會惹來賤賣官地的質疑，暫停一季則可避免政府陷入尷尬局面，留待市況復甦再度推地。

同時，過去兩年市場吸納新盤意慾低迷，兩年一手吸納量只有約2萬多伙，平均每年1萬伙，較過往市況低出3至4成，市場累積大量貨尾單位，政府減慢推地，亦能避免未來供應量一直累積，市場供過於求的情況持續。

▲ 發展局局長甯漢豪