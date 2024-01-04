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比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代

國際 22:45 2024/01/04

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Tesla是公認的電動車龍頭，然而，純電車這個趨勢實在太明顯，其他車廠也投放大量資源，急起直追，Tesla全球最大電動車生產商的地位，最近終於被比亞迪超越，標誌Tesla獨大的時代漸漸結束。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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