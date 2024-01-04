比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 國際 22:45 2024/01/04 分享： 分享： Tesla是公認的電動車龍頭，然而，純電車這個趨勢實在太明顯，其他車廠也投放大量資源，急起直追，Tesla全球最大電動車生產商的地位，最近終於被比亞迪超越，標誌Tesla獨大的時代漸漸結束。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日股表現亮眼 日本走出困境？ 今日 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 今日 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 2024/01/03 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 你可能感興趣 日股表現亮眼 日本走出困境？ 今日 21:15 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 21:01 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 21:23 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 最新專欄文章 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 日股表現亮眼 日本走出困境？ 今日 日股表現亮眼 日本走出困境？ 國金札記 - 日股表現亮眼 東瀛已走出困境？ 今日 日股表現亮眼 東瀛已走出困境？ 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 2024/01/03 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 融資環境變 美超級高鐵夢醒 2024/01/03 融資環境變 美超級高鐵夢醒 中國市場 比亞迪 汽車 經濟 Tesla 電車 品牌 印度 中國