▲ 按息暫未回落 新盤開價短期仍手緊

踏入新一年僅數天，已有全新盤率先開價，搶閘成今年頭炮，但首批繼續以低價應市，雖然市場認為，美聯儲有機會在年內減息，有望為本港樓市注入活水，但離真正落實減息，尚有一段時間，而且新盤餘貨存量高企，發展商去庫存的壓力仍然龐大，短期而言，新盤低開將成市場主流。

美聯儲在最近3次議息過後，息口維持不變，外界預料今輪加息周期已完結，而美聯儲今年首次議息會議，將於本港時間2月初舉行，但要3月舉行的議會，才公布經濟預測，市場均預期，假如落實減息，最快也要3月才出現。據最新利率期貨顯示，2月減息預期僅5%，而3月減息預期則有60%，但相較上周的74%逐步回落，意味市場對是否減息，仍存有分歧。

回到本港市場，在按息依然高企下，交投量受阻，現時一手貨尾量約2萬伙，以去年一手錄1萬宗成交計，代表要2年時間才足夠去庫存，銷售步伐減慢，也意味降低發展商資金回籠速度。

一旦樓盤淪為貨尾，受市場關注度自然下降，要重啟銷售就更困難，加上其他全新項目亦陸續登場，銷售壓力漸增，在本港經濟需時復甦，整體樓價拾級而下，暫時沒有高價開盤的環境，發展商不採低市價，或時光倒流價，難以引起買家注意。同一道理，部分銷情未如預期的貨尾盤，近日亦急起直追，趕在下月初農曆新年前出貨，故此，近期不時出現劈價，或加推置業優惠吸客，包括現金回贈、樓價保值及定息按揭等，

記者：李偉航

