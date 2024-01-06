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保歷加通道收窄 港股即將單邊市

財金專欄 2024/01/06

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港股踏入2024年諸事不順，開年四連跌，累跌超過500點，好淡雙方正在關鍵位進行爭奪戰，但保歷加通道持續收窄，顯示恒指即將出現單邊市，小心出現暴跌走勢。

恒指昨日跌110點或0.6%，收報16535點，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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