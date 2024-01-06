保歷加通道收窄 港股即將單邊市 財金專欄 2024/01/06 分享： 分享： 港股踏入2024年諸事不順，開年四連跌，累跌超過500點，好淡雙方正在關鍵位進行爭奪戰，但保歷加通道持續收窄，顯示恒指即將出現單邊市，小心出現暴跌走勢。 恒指昨日跌110點或0.6%，收報16535點， ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 2024/01/05 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 中字股實力談 - 股息達11厘 兗礦有賣點 2024/01/05 股息達11厘 兗礦有賣點 中字股實力談 - 資金好息 只攬高息股（第四版） 2024/01/04 資金好息 只攬高息股（第四版） 中字股實力談 - 政策要綠化 昆能穩增長 2024/01/04 政策要綠化 昆能穩增長 中字股實力談 - 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 2024/01/03 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 恒生中國企業指數 恒生指數 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 美國聯儲局 中國證監會 國資委 建設銀行（00939） 中信銀行（00998） 中國神華（01088）