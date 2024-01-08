摩通私銀：2024看好大型互聯網股

在十二月中結束的中央經濟工作會議，決策者釋放了清晰的訊號，經濟政策將基本維持既定基調，重點可望保持在轉變原本以房地產為主導的經濟增長模式，同時快速為地方政府提供支持，維護金融穩定。

2024年，財政政策或將接棒貨幣政策，確保經濟實現合理的增速。政策訊號基本符合我們的預期。沒有重大的刺激措施，但決策者有望會警惕地消除任何影響金融穩定的風險。決策者仍然關注通過創新和價值鏈升級尋找新的增長驅動因素。

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數碼經濟、人工智能發展和綠色技術等領域有望迎來更廣泛的投資。這些行業或仍將是政府關注的重點，並被視為未來的增長驅動力。但隨着經濟的形勢愈發錯綜複雜，產業政策能否成功仍然是一個未知之數。

政府加大財政擴張力度（在2023年的收斂之後）以及更加關注政策效率，意味着對實際GDP增長4.3%的預測確有實現的可能。然而，這一政策組合的風險在於放緩和增長的板塊之間存在時間差距。例如，被視作未來增長驅動因素的行業目前還太過弱小，無法抵銷房地產板塊大幅縮水造成的損害。

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打造高科技產業需要較長時間，這意味着這一政策無法兼做短期的穩定方案......更多內容，訂戶請登入。

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