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建銀趙文利：外資計劃重返中國調研（附2024十大焦點股名單）

財金猛人追蹤 08:06 2024/01/08

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2023年港股表現不濟，港股為環球股市中表現倒數的股市之一，全年下跌逾1成，當中外資對中國市場的審慎取態是港股疲弱的一大原因。不過建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利接受Money Times專訪時表示，現時看到外資已經開始踏出第一步，有重回中國市場調研的計劃。

趙文利指，目前市場的預期已經十分悲觀，再悲觀下去的可能性不大，因此港股有更多上升空間可以憧憬。

他透露，今年有更多投資者有計劃前往中國調研，相信未來外資重回中國市場值得期待。

「之前由於疫情，很多國外投資者沒有機會來中國進行實地調查，今年從我們接觸的投資者來講，是有比較多的計劃，來中國做一些基礎性的研究，所以如果他們切身感受過，看到更多積極的信號，看到更多結構性的機會，我覺得外資在這個階段，可能還是會選擇性的或者是階段性的回到中國市場。」

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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