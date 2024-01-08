高盛評濠賭2024年一憂：生意太好

澳門成為具消費力的內地遊客好去處，賭收表現勝市場預期，市場看好2024年濠賭板塊的營收繼續節節上升。然而賭企營運、資本開支亦隨生意好而上升，盈利和派息能力略受影響。市場下一步關注春節假期的澳門市況。

高盛分析，近期的澳門市況發生2點利好︰

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一、假期期間的賭收急升。具體而言，12月18日至31日一周的日均賭收從之前幾周的5.4億、5.2億元（澳門元‧下同）急劇上升至6.8億元。該行假設貴賓廳賭收保持於疫情前水平的30至40%，估計中場賭收應該已超過疫情前水平20至30%。

二、訪澳旅客人次急增。澳門旅遊局公布的初步入境數據顯示，12月日均訪澳旅客人次為約9.5萬，已接近恢復到疫情前水平。12月31日更創下了自重開以來的最高水平，高於10月黃金周假期期間的15.9萬的先前峰值。同時，以旅行團形式訪澳的訪澳內地旅客人次在11月也進一步回升至疫情前水平的55%，表明中場賭客正在逐漸回歸。

以下是澳門12月期間旅客表現：

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2023全年澳門賭收1,830.6億元，按年翻3.3倍，是2019年的63%，復甦勢頭令人鼓舞，可惜這個數字反而對賭企構成壓力。話說......

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