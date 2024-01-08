瑞銀：中國有機會平衡全球金融格局

自1946年布雷頓森林協定以來，美元作為全球主導儲備貨幣的地位始終無可撼動。在美元之前，英鎊和荷蘭盾先後是全球主導的儲備貨幣。兩個貨幣的崛起均源於兩國當時的強大實力和經濟影響力。

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投資家兼作家Ray Dalio認為，

美國實力日漸式微，中國隨之崛起，意味着此番更迭已經開始。雖然脫離美元似乎還為時尚早，但這也不意味着美元沒有受到挑戰。

美元地位弱化：隨着地緣政治緊張局勢升級，許多國家都希望確保自身不完全受制於美國的金融武器。而中國是最為迫切的國家，目前人民幣佔全球外滙儲備的比例還不足3%，而美元則佔到了全球儲備的近60%。如果外滙儲備能夠更均勻地分布在由不同貨幣構成的貨幣籃子中，美元的地位將會削弱。

對於投資者而言，儲備貨幣需要具備三項功能：價值貯藏、價值尺度和便捷支付。

支付方式的轉變：在世界大部分地區，現金不再為王。

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在中國，人們早就習慣了用支付寶和微信支付。這些數位支付系統消除了中介機構，從而降低了成本，在促進跨境貿易方面發揮了重要作用......更多內容，訂戶請登入。

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