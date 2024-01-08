中國巴菲特段永平：2023年悟到的懶人投資法

中國巴菲特段永平投資股票，從來只關心自己能看懂的。

他在蘋果（AAPL.US）、茅台（600519.SH）、網易（NTES.US， 09999）、拼多多（PDD.US）等投資上取得數倍，甚至百倍的回報，也在於他的「如實」：哪些是看懂的。段永平2023年公開發表的內容，整理如下，值得投資者去抄功課。



最重要是商業模式

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4、在有好產品的前提下，管道會變得沒那麼重要。最好的管道就是像蘋果店這種模式，管道完全和公司文化吻合，不然就是盡量朝這個方向努力。

5、「差異化」不是簡單的不同，而是「使用者需要但同行還沒滿足的東西」，潛在前提是至少要有「同行已經滿足了的使用者需要的東西」。

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過去十多年只看懂兩家公司：蘋果和茅台

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90%以上贏面才稱之為投資

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關於拼多多以及其他

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