歐元1.08美元暫獲支持

歐元區2023年12月CPI年通脹率攀上2.9%，前值為2.4%。歐元區通脹顯著反彈，當中多少反映出紅海航道受阻後對當地所帶來影響。而相信有關影響不單只限於通脹層面上，對歐元區整體貿易以至經濟亦屬負面

...