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歐元1.08美元暫獲支持

財金專欄 2024/01/08

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歐元區2023年12月CPI年通脹率攀上2.9%，前值為2.4%。歐元區通脹顯著反彈，當中多少反映出紅海航道受阻後對當地所帶來影響。而相信有關影響不單只限於通脹層面上，對歐元區整體貿易以至經濟亦屬負面

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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