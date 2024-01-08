歐元1.08美元暫獲支持 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 歐元區2023年12月CPI年通脹率攀上2.9%，前值為2.4%。歐元區通脹顯著反彈，當中多少反映出紅海航道受阻後對當地所帶來影響。而相信有關影響不單只限於通脹層面上，對歐元區整體貿易以至經濟亦屬負面 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 01:00 日圓調整至147可吸納 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊