英鎊有下試1.25機會 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 英通脹高企，令市場普遍預期英倫銀行減息步伐較聯儲局遲，這是過去數月一直支撑英鎊原因。但市場現擔心，在支持率不斷下滑，保守黨或會提前於今年底舉行大選。而為免政治不正確在接近大選期間減息，市場開始猜測或會 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 日圓調整至147可吸納 今日 01:00 日圓調整至147可吸納 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊