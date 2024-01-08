英鎊有下試1.25機會

英通脹高企，令市場普遍預期英倫銀行減息步伐較聯儲局遲，這是過去數月一直支撑英鎊原因。但市場現擔心，在支持率不斷下滑，保守黨或會提前於今年底舉行大選。而為免政治不正確在接近大選期間減息，市場開始猜測或會

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