日圓調整至147可吸納 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 2024年1月份日本發生了地震，是次地震是自1995阪神地震及2011年東日本地震後傷亡最嚴重一次。事件料將推遲日央行加息時間表，也解釋了日圓上周跌約數百點原因。但由於災難影響屬短暫性，加上在聯儲局有 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊