日圓調整至147可吸納

2024年1月份日本發生了地震，是次地震是自1995阪神地震及2011年東日本地震後傷亡最嚴重一次。事件料將推遲日央行加息時間表，也解釋了日圓上周跌約數百點原因。但由於災難影響屬短暫性，加上在聯儲局有

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