澳元69美仙阻力仍大 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 中國海關數字指，內地2023年首11個月鋼材出口按年升35%。按趨勢，內地今年鋼材出口將有機成為過去7年來最高水平。有關因素理應可為澳元帶來支持，惟近日市場開始降低美國減息預期，使澳元不升反跌。料69 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊