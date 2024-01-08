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澳元69美仙阻力仍大

財金專欄 2024/01/08

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中國海關數字指，內地2023年首11個月鋼材出口按年升35%。按趨勢，內地今年鋼材出口將有機成為過去7年來最高水平。有關因素理應可為澳元帶來支持，惟近日市場開始降低美國減息預期，使澳元不升反跌。料69

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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