澳元69美仙阻力仍大

中國海關數字指，內地2023年首11個月鋼材出口按年升35%。按趨勢，內地今年鋼材出口將有機成為過去7年來最高水平。有關因素理應可為澳元帶來支持，惟近日市場開始降低美國減息預期，使澳元不升反跌。料69

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