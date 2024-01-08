紐元短期阻力64美仙

根據內地與新西蘭於2008年定下的自由貿易協議，從2024年1月1日起所有雙方貿易壁壘將會全面取消。換言之，作為新西蘭的最重要出口奶類食品，將可以無限制輸往內地。惟此乃屬長遠因素，在美國未落實減息前料

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