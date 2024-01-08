紐元短期阻力64美仙 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 根據內地與新西蘭於2008年定下的自由貿易協議，從2024年1月1日起所有雙方貿易壁壘將會全面取消。換言之，作為新西蘭的最重要出口奶類食品，將可以無限制輸往內地。惟此乃屬長遠因素，在美國未落實減息前料 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊