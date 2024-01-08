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加元有機下試1.35水平

財金專欄 2024/01/08

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加拿大2023年12月製造業PMI急降至45.4指數點，這是自2020年5月疫情最嚴峻期間以來的最低水平。幾可肯定，繼2023年第三季GDP出現收縮後，加拿大第四季經濟將再現收縮。面對經濟轉壞不排除加

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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