加元有機下試1.35水平 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 加拿大2023年12月製造業PMI急降至45.4指數點，這是自2020年5月疫情最嚴峻期間以來的最低水平。幾可肯定，繼2023年第三季GDP出現收縮後，加拿大第四季經濟將再現收縮。面對經濟轉壞不排除加 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 你可能感興趣 美滙104阻力非輕 今日 01:00 美滙104阻力非輕 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 最新專欄文章 美滙104阻力非輕 今日 美滙104阻力非輕 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊