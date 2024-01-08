美滙104阻力非輕 財金專欄 2024/01/08 分享： 分享： 市場對美聯儲局3月減息預期生變，有利美元反彈，惟料美滙於104指數點阻力非輕。 聖誕期間，按利率期貨變化顯示，市場當時還估計聯儲局2024年3月有近9成機率減息。事隔一周，尤其在美國公布12月非農職位強 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.08美元暫獲支持 今日 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 你可能感興趣 歐元1.08美元暫獲支持 今日 01:00 歐元1.08美元暫獲支持 英鎊有下試1.25機會 今日 01:00 英鎊有下試1.25機會 日圓調整至147可吸納 今日 01:00 日圓調整至147可吸納 最新專欄文章 加元有機下試1.35水平 今日 加元有機下試1.35水平 紐元短期阻力64美仙 今日 紐元短期阻力64美仙 澳元69美仙阻力仍大 今日 澳元69美仙阻力仍大 日圓調整至147可吸納 今日 日圓調整至147可吸納 英鎊有下試1.25機會 今日 英鎊有下試1.25機會 經濟 美元 通脹 日本 外滙 美滙指數 美滙 減息 歐元 英鎊