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美滙104阻力非輕

財金專欄 2024/01/08

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市場對美聯儲局3月減息預期生變，有利美元反彈，惟料美滙於104指數點阻力非輕。

聖誕期間，按利率期貨變化顯示，市場當時還估計聯儲局2024年3月有近9成機率減息。事隔一周，尤其在美國公布12月非農職位強

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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