短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 國際 23:14 2024/01/07 分享： 分享： 中國的文化產品，要進軍海外，往往會遇到困難，例外金庸的武俠小說，在華人文化圈屬於經典，可謂膾炙人口，但不易打入非中文市場，日本還好，畢竟同屬漢字文化圈，在歐美不易入屋。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 2024/01/04 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 你可能感興趣 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 19:03 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 12:05 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 日股表現亮眼 日本走出困境？ 15:54 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 最新專欄文章 國金札記 - 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 國金札記 - 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 2024/01/04 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 科技產品 導演 演員 美國 Apple 遊戲 電玩手遊