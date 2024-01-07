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短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝

國際 23:14 2024/01/07

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　　中國的文化產品，要進軍海外，往往會遇到困難，例外金庸的武俠小說，在華人文化圈屬於經典，可謂膾炙人口，但不易打入非中文市場，日本還好，畢竟同屬漢字文化圈，在歐美不易入屋。

...

撰文 :  林建忠

欄名 : 國金札記

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