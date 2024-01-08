押注儲局政策轉向 科指追蹤基金AUM創新高

理論上，科技板塊在美國加息減速或政策轉向期間，可能會出現更大幅的反彈。2023年11月追蹤恒生科技指數的交易所買賣產品（ETP）資產管理總額（AUM）創新高（圖一），可見相關資金流入並預期美聯儲12月議息決議利好。

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有鑒於美國經濟自第三季開始增長放緩以及通脹降温，2023年最後一次議息會議（12月13日）中，美聯儲第3次一致維持聯邦基金利率在5.25%至5.5%範圍內不變（圖二）。由於美國聯儲局政策轉向，美國10年期國債收益率跌至3.9%，香港10年期政府債券收益率跌至3.5%（圖三）。

資金預先湧入科指產品

儲局目前預測經濟將軟着陸，且其點陣圖預測2024年不會加息，並會三度減息（即中位數減息75個基點）。根據芝加哥商品交易所截至2023年12月27日的數據顯示，市場預計下一次於2024年1月舉行的議息會議上，維持利率不變或減息25基點的機會分別為85.5%及14.5%。理論上，股票類別中，科技板塊在美國加息減速或政策轉向期間可能會出現更大幅的反彈，因為該板塊的股票主要為增長股，在其他因素保持的不變的情況下對利率更為敏感。因此，追求風險的投資者或會在儲局議息決議前領先一步作出投資配置。例如，在2023年4月，在聯儲局「鷹派暫停加息」之前，追蹤恒生科技指數的ETP的AUM錄得穩健資金流入......更多內容請登入。

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