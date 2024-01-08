憧憬電池技術迭代 QuantumScape大漲的啟示

美股固態電池概念股QuantumScape（美：QS）上周大漲，正是資本市場押注電動車電池行業技術迭代的邏輯。

大漲的原因，市場共識是大眾集團電池子公司PowerCo的一紙公告。據公告顯示，PowerCo通過親手實驗證實，QuantumScape的無負極固態電池樣本，能夠做到充放電1,000次，且在測試完成時電池「幾乎沒有老化」，仍保持95%的容量，或者說放電能量保持率。

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首先焦點是，1,000圈的循環之後容量保持為95%，遠高於其商業化目標「充放電800次後電池維持80%的容量」，同時，這次也是歐美車企首次在全固態電池取得重大突破。

美中不足的是，該次循環次數已較為優秀，但充放電倍率水平較低，而根據QS自測，其採用的充放電倍率為1C/1C，可滿足大部分應用場景需求，實現安全、高能量密度及長壽命指標。

因此，該次的焦點是市場對於QS的驗證進度，而非固態電池自身的技術進展。另外，此次QS採用的為氧化物路綫，而中國內地的企業則以氧化物、聚合物為主，儲備硫化物路綫為輔，頭部電池廠公司專利更多為硫化物路綫。

硫化物路綫研發難度最高但性能表現最為優異。以豐田為代表的的日韓系企業走硫化物路綫，中國除了寧德時代和比亞迪走硫化物路綫外，主流的技術路綫以氧化物為主。歐美路徑則以聚合物電解質和氧化物電解質為主。

筆者預計行業早期，各路綫均有望落地產品，長遠看，同時擁有高倍率、長循環及低成本有望勝出。

論成本方面，全固態電池商業化仍需解決此問題，現時，固態電池的生產成本是傳統電池的2-3倍，一方面是因為原材料成本高，另一方面是因為無法使用液態電池的產綫，需要額外配套材料產綫和電池產能。即便實驗室研發出性能較好的固態電池，高昂的成本也阻礙了其在車企中的推廣，從各家車企的時間表來看，預計量產時間在2028至2030年。

（本人為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）

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