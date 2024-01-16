摩根士丹利：港電訊業競爭趨穩 香港電訊未來盈利股息可見度高（持續更新）

美國早前公布的12月通脹數據（點擊圖片放大），雖略高過市場預期，但未見大幅降低市場對2024年3月開始減息的預計，3月開始減息機會率仍高達76.9%（點擊圖片放大）。不過，市場對聯儲局在3月啟動減息後，持續減息的預期卻有所降温。

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中國方面，通脹數據仍然持續呈現負數，通縮陰霾未除。在中、美貨幣政策鬆緊差異變數多的情景下，香港傳統收息股如地產及收租股、公用股等，以及中資收息股如內銀股、內險股、中資電訊股等，前景如何？

延伸閱讀：施羅德：2024年亞股料具3投資主題

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1月16日：

【16：00】屬港人熱門收息股之一的香港電訊股，獲摩根士丹利發表最新報告指，行業的競爭格局趨穩，寬頻通信的競爭格局亦改善，認為2023年下半年行業增長將出現分化，其中香港電訊 （06823） 的增長最為明顯和穩定，並建議關注行業「領頭羊」香港電訊。

摩根士丹利認為，香港電訊是行業中股息率最高，在考慮到其未來盈利和股息增長的彈性和可見度，預計......

【12：15】港人熱門收息股之一的中銀香港 （02388） ，獲海通國際發表最新報研究報告，維持投資評級為「優於大市」，惟目標價卻由25.72元下調至20.69元。

海通國際預計，中銀2023至2025年淨利潤增速分別為12%、6.6%、0.3%，而原先預測為26.6%、7.1% 和-3.7%。海通國際續指出，中銀在2023年貸款增速約為2.7%，而存款較2022年末增速約為5.9%，而2023年淨息差（NIM）料仍然處於上升趨勢。

至於資產質量方面，海通國際表示......

延伸閱讀：美通脹穩步回落 紅海不穩添變數

【10：45】屬熱門收息板塊的中資電訊板塊，獲高盛發表最新報告指，投資者2024年討論及關注的主要議題為「在私有雲及數字化項目預算受限等宏觀不利因素影響下，中國電訊行業可能出現增長放緩」。不過，高盛仍然認為，三大中資電訊股在2024年將保持穩定的現金流產生能力，預料3者的利潤將按年增長約6%至11%，而股息率達8厘至10厘 ，估值亦將保持吸引力。

考慮到移動及固網業務增長放緩，高盛將......

【06：00】本報專欄中字股實力談評熱門收息股國藥控股 （01099） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類門收息股中廣核電力 （01186） ，分析詳見：【下一頁】

1月15日：

【20：30】中金最新發表的研究報告指，中國人民銀行近日發布2023年12月金融數據，新增貸款1.2萬億元（人民幣‧下同），雖然按年少增2,401億元，基本符合市場預期，貸款餘額增速10.6%，較2023年11月繼續下降0.2個百分點；新增社融1.94萬億元，按年多增6,169億元，略低於市場預期；社融餘額增速9.5%。

中金指，綜合來看，雖然內地信貸絕對規模在歷史同期水平並不低，並且銀行有將項目儲備盡量留在「開門紅」釋放的動機，而且四季度特殊再融資債發行也對貸款形成一定置換，但在當前經濟復甦不穩固的環境下，企業和居民融資需求都仍未見明顯起色。

中金預計，2024年......

【18：45】屬港人熱門收息股之一的中銀香港 （02388） ，獲瑞銀發表最新研究報告維持投資評級為「中性」，並給予目標價20元。

瑞銀表示，盡管香港銀行同業拆息（HIBOR）在2023年第四季走強，但是中銀指其在期內淨息差（NIM）小幅收窄，原因是暫時性資金大量流入，而淨利息收入仍有可能實現按季温和增長。

瑞銀又預計，中銀NIM在2024年將面臨壓力，因為由於季節性影響，今年初的1個月HIBOR下跌，以及美國聯儲局減息等因素，加上......

【17：00】滙豐環球研究因應美國聯儲局有望減息，以及各香港公用企業及優質綜合企業的前景（詳見本文今日【11：45】報道），發表最新研究報告調整目標價，相關最新目標價及投資評級如下：

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【11：45】滙豐環球研究最新發表的研究報告指，香港公用股在2023年展現出較好的防守性，在總回報方面跑贏大市表現，預期行業未來將繼續提供穩定及可持續的股東回報，有助抵禦市場不確定性。

滙豐環研續指出，隨着美國聯儲局減息，公用板塊及具良好股息回報的綜合企業股價有可能進一步回升，與大市收益率差距將收窄。滙豐環研表示，較偏好長綫盈利及股東分派均有持續增長機會的防守型股份，當中長江基建 （01038） 為首選，並同時維持看好電能實業 （00006） 及港燈 （02638） ，3股均給予「買入」的投資評級，而目標價分別上調......

延伸閱讀：瑞士百達：料2024下半年減息兩次

【09：30】摩根士丹利分析熱門收息股中資電訊股，詳見：【下一頁】

【06：00】本報專欄名家陳永陸點評冷門收息股載通國際 （00062） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：【2024年減息】3大香港REITs 誰最抵買？（第二版）

【01：00】美國加息周期完結，甚至有望在2024年年中左右開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上領展 （00823） 業務具復甦潛力，而其利息開支受惠減息，其增加每股派息升的能力有望提升（點擊圖片放大）。

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更多關於領展的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月14日：

【15：00】花旗日前發表研究報告，表明看好2024年中國科技行業將跑贏，而當中的關鍵投資主題包括：

智能手機市場復甦、人工智能（AI）變現、AI計算及半導體本地化、電動汽車對科技供應鏈的顛覆、數據元素機遇、新興亞洲供應鏈，以及顯示面板增長。

花旗預測，2024年全球智能手機出貨量將按年增長4%，主要受到華為捲土重來、新機款提前上市及庫存減少等因素所推動；預期......

1月13日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國石油 （00857） ，分析詳見：【下一頁】

1月12日：

【12：00】滙豐環球研究日前就香港收租股發表研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，並預料香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）（詳見昨文今日【12：15】報道）。其中，滙豐環研就太古地產 （01972） 另有更詳細股份分析報告指，市場低估了太地在香港和內地的購物商場及其項目儲備的快速復甦，並將其投資評級由「持有」上調至「買入」，惟目標價由19元降至18.7元。

滙豐環研相信，太古地產多元化且不斷增長的投資組合可以抵禦寫字樓行業的風暴，預計其整體權益租金收入在2022年下降3%後，2023年將增長8%，並於2024年再增10%。滙豐環研又將太地2023年盈利預測上調33%，惟2024年及2025年盈測則分別下調6%和4%，並預料太地2023至2025年每股派息分別為......

【01：00】本報專欄「投資熱話」點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

1月11日：

【16：15】野村最新發表關於中國電信 （00728） 的研究報告，維持其「買入」的投資評級，並將其目標價由4.6元上調至5元。野村表示，中電信的人工智能、雲端、大數據、衛星通訊等業務將成為新的增長動力，而其2023年首三季服務收入按年增長6.4%，主要得益於核心業務穩健營運，以及雲計算與大數據等新興業務的持續擴張，其增長勢頭料於去年第四季得以延續。

野村預測......

延伸閱讀：商廈市場復甦路漫長

【13：30】滙豐環球研究就香港收租股最新發表的研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，並預料香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）（詳見本文今日【12：15】報道）。至於滙豐環研調整部分收租股的投資評級及目標價如下：

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【12：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而滙豐環球研究就此板塊最新發表的研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，包括：

混合工作模式令更多人在家工作、利率上升及寫字樓供應嚴重過剩。

雖然香港寫字樓面積嚴重供過於求的現象普遍，但滙豐環研認為，潛在封頂息率擴張，以及投資物業公允價值潛在下降的負面因素，尚未完全反映在相關股份的股價上。

滙豐環研續指出，香港寫字樓空置率升至12.9%，創約20年來新高，甚至高於2003年沙士爆發期間的水平，惟仍低於16%的全球水平。疲弱的市場氣氛和大量新寫字樓供應，將加強租戶的議價能力，該報告預料，香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）。

滙豐環研又預計......

延伸閱讀：滙豐 2024中國經濟5大預言

【08：00】有逾100年歷史英國資產管理公司施羅德，對美國經濟、利率展望，以及定息資產配置分析，詳見：【下一頁】

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更多關於1月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【潤電買定等特別息】【中國移動】【長江基建】

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