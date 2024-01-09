筆者在網上讀到一段文章，提到探險家哥倫布經常說，「愈是人們認為不可能的事，做起來愈是順利」。不管這句說話是否真的出自哥倫布，但在他的身上得到了驗證。哥倫布自幼熱愛航海，深信只要由西班牙向西航行，就能找出另一條前往東南亞的航綫。

為了證實這個想法，他四出尋求投資者支持他的航行計劃。他到處游說了十幾年後，1492年才得到西班牙女王的資助。當時沒有人阻止他，也沒有人劫掠他的艦隊。這是因為當時人們相信地球是平的，認為他從西班牙向西航行的話，不出五百海里，就會落入無底深淵，是一個自尋死路的航綫。

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如我們所知，哥倫布並沒有在這次航行中喪生，而是順利到達了富庶的東方。然而，往後當他再次出發航海時，都不及第一次那麼順利。他在途中遭遇到阻攔，甚至有人企圖暗殺他。這是因為只要他再次到達東方，便會帶回大量貴重的黃金、玉石、香料等讓他富甲一方的財寶，這些都會動搖一些人的利益。

當我們嘗試做人們認為不可能的事時，大家會認為我們是傻瓜，不會搶在我們前面加入，也不會加價，我們仍然處於未被開發的藍海市場。一旦我們成功，當大家看到利益時，就會爭先恐後地進入市場競爭。

股票「人棄我取」 巴菲特賺大錢

1973年，當時全世界對曼圖阿農場的股票不看好，有人甚至認為它即將破產。但巴菲特相信當人們對某隻股票失去信心時，逆勢而行有機會發現金礦。他以低價買入該股票，五年內賺取了4,700萬美元的利潤。

經濟前景存變數 留意美租賃市場

筆者當然不是叫大家刻意唱反調，見到勢頭不對的投資項目就盲目入市。筆者的意思是叫大家在平時多做功課，相信自己的洞察力，不要盲目跟隨潮流。有些被他人忽略的地方，可能是我們發現金礦的機會。

根據美國聯儲局2023年12月的預測，他們將2024年的經濟增長目標從1.5%下調至1.4%。這個目標遠低於2023年美國的2.6%經濟增長率，市場分析認為聯邦儲備系統對2024年的經濟前景不樂觀。事實上，美國即將舉行總統選舉，經濟前景仍存在着很大變數。即使如此，由於美國人口眾多，對住房的需求仍然很大。

在經濟不景氣的情況下，更多人無力購買房屋，這對租賃市場提供了更大的支持。對於香港的投資者來說，在美國相對低價的二、三綫城市購買房產出租是一個不錯的選擇，他們不必擔心沒有租戶。此外，美國還有Section 8計劃，政府提供資金支持低收入人群在私人市場租房，租金直接由政府支付到業主指定的銀行帳戶，為投資者帶來穩定的被動收入。在投資的世界裏，我們應該像哥倫布一樣，不要被大多數人相信的迷思束縛，而是在充分調查研究之後，相信自己的洞察力，朝向充滿機遇的方向前進。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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