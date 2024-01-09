  • 19°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 01:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德：2024年亞股料具3投資主題

財金 00:05 2024/01/09

分享：

分享：

2023年之初，金融市場對中國消費復甦感到非常樂觀，然而由於內地房地產市場受壓，同時亦導致消費股遭到大規模拋售。

...

撰文 : Tom Clough 施羅德投資亞洲股票基金經理

欄名 : 投資心德

相關文章

摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新）
今日
摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新）

你可能感興趣

摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新）
今日 00:01
摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新）

最新專欄文章

美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面
2024/01/06
美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面
【2024前瞻】施羅德：主要經濟體發展分歧 歐英經濟或陷衰退
2023/12/22
【2024前瞻】施羅德：主要經濟體發展分歧 歐英經濟或陷衰退
宏觀形勢日漸明朗
2023/12/18
宏觀形勢日漸明朗
【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）
2023/12/10
【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）
經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券
2023/12/06
經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券
宏觀分析 新興市場 施羅德 中國人民銀行 印尼 南韓 印度 台灣 固定資產投資 中國

下一篇文章

波音事故不斷 動搖公眾信心