施羅德：2024年亞股料具3投資主題 財金 00:05 2024/01/09 分享： 分享： 2023年之初，金融市場對中國消費復甦感到非常樂觀，然而由於內地房地產市場受壓，同時亦導致消費股遭到大規模拋售。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : Tom Clough 施羅德投資亞洲股票基金經理 欄名 : 投資心德 相關文章 摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新） 今日 摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新） 你可能感興趣 摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新） 今日 00:01 摩根士丹利：整體金融狀況仍緊張 精選5隻收息港股-增目標價表（持續更新） 最新專欄文章 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 2024/01/06 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 【2024前瞻】施羅德：主要經濟體發展分歧 歐英經濟或陷衰退 2023/12/22 【2024前瞻】施羅德：主要經濟體發展分歧 歐英經濟或陷衰退 宏觀形勢日漸明朗 2023/12/18 宏觀形勢日漸明朗 【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表） 2023/12/10 【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表） 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 2023/12/06 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 宏觀分析 新興市場 施羅德 中國人民銀行 印尼 南韓 印度 台灣 固定資產投資 中國