洛鉬產能放量 業績走出谷底 財金專欄 2024/01/09 分享： 分享： 洛陽鉬業（03993）主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業，是全球主要的銅、鈷生產商和領先的鉬、鎢、鈮生產商，2023年業績因剛果項目一度停產而倒退，但問題獲解決後， ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 2024/01/08 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 中字股實力談 - 保歷加通道收窄 港股即將單邊市 2024/01/06 保歷加通道收窄 港股即將單邊市 中字股實力談 - 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 2024/01/05 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 中字股實力談 - 股息達11厘 兗礦有賣點 2024/01/05 股息達11厘 兗礦有賣點 中字股實力談 - 資金好息 只攬高息股（第四版） 2024/01/04 資金好息 只攬高息股（第四版） 每股盈利 市盈率 銅價 止蝕 新能源 洛陽鉬業（03993） 人民幣 板塊 美元