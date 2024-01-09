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洛鉬產能放量 業績走出谷底

財金專欄 2024/01/09

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洛陽鉬業（03993）主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業，是全球主要的銅、鈷生產商和領先的鉬、鎢、鈮生產商，2023年業績因剛果項目一度停產而倒退，但問題獲解決後，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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