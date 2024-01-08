波音事故不斷 動搖公眾信心

2024年環球航空事故接二連三，繼日本東京羽田機場事故後，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）日前有客機半空「甩門」，緊急折返迫降，而涉及的正是數年前連續兩次嚴重空難的波音737 MAX系列客機，再次動搖公眾對波音這款客機的信心。

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