波音事故不斷 動搖公眾信心 國際 22:07 2024/01/08 分享： 分享： 2024年環球航空事故接二連三，繼日本東京羽田機場事故後，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）日前有客機半空「甩門」，緊急折返迫降，而涉及的正是數年前連續兩次嚴重空難的波音737 MAX系列客機，再次動搖公眾對波音這款客機的信心。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 你可能感興趣 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 19:34 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 19:03 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 12:05 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 最新專欄文章 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 國金札記 - 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 國金札記 - 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 廉航 航空事故 航空業 美國聯邦航空管理局 機場 阿拉斯加 波音