  • 20°C
香港時間 : 2024108日 (週一) 23:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

波音事故不斷 動搖公眾信心

國際 22:07 2024/01/08

分享：

分享：

2024年環球航空事故接二連三，繼日本東京羽田機場事故後，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）日前有客機半空「甩門」，緊急折返迫降，而涉及的正是數年前連續兩次嚴重空難的波音737 MAX系列客機，再次動搖公眾對波音這款客機的信心。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
今日
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
2024/01/05
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？
2024/01/05
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？
日股表現亮眼 日本走出困境？
2024/01/05
日股表現亮眼 日本走出困境？
2024年國際展望：紅海、特朗普、AI
2024/01/02
2024年國際展望：紅海、特朗普、AI

你可能感興趣

短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
今日 19:34
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
19:03 2024/01/05
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？
12:05 2024/01/05
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？

最新專欄文章

短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
今日
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
國金札記 - 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
今日
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
2024/01/05
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
日股表現亮眼 日本走出困境？
2024/01/05
日股表現亮眼 日本走出困境？
國金札記 - 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
2024/01/05
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
廉航 航空事故 航空業 美國聯邦航空管理局 機場 阿拉斯加 波音

下一篇文章

短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝