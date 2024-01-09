港徵陸路離境稅不符大局 料難實行

港府財困，苦思開源之法，自由黨建議開徵「海陸空離境稅」，但多名港府和政黨中人都指，香港正融入大灣區和國家發展大局，徵陸路離境稅即是阻人北上，政治不正確，料港府不會實行。

過去屢討論 政治不正確告吹

港人北

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