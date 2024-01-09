港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 財金專欄 2024/01/09 分享： 分享： 港府財困，苦思開源之法，自由黨建議開徵「海陸空離境稅」，但多名港府和政黨中人都指，香港正融入大灣區和國家發展大局，徵陸路離境稅即是阻人北上，政治不正確，料港府不會實行。 過去屢討論 政治不正確告吹 港人北 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 2024/01/08 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 有政戲 - 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 2024/01/05 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 有政戲 - 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 2024/01/04 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 有政戲 - 23條立法速戰速決 料新春前後提草案 2024/01/03 23條立法速戰速決 料新春前後提草案 有政戲 - 內地客即日來回 滯留的啟示 2024/01/02 內地客即日來回 滯留的啟示 政治 離境稅 香港 大灣區 澳門 陳茂波 財政預算案 民建聯 口岸 入境處