預期3月起減息 中金：減息概念仍可炒幾耐？

2024年開年的短短幾日，美股調整，曾出現「股債雙殺」，其中納指跌幅明顯。美債息率重回4%，過去一個多月持續且密集的減息交易似乎有所鬆動。

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於2023年底，CME利率期貨已經定價2024年3月開始連續減息6次，並1.5厘，美債息率快速下行至3.8%，納指龍頭與黃金都因利率下行大漲，美元指數一度逼近100，各類資產步調一致朝着減息交易邁進。

中金指出盡管市場也不乏預期過度搶跑的擔心，但交易趨勢一旦形成若無外力也很難遇到阻力，更何況一些投資者認為長期方向已經發生改變，因此相比無法精準的擇時，短期回呼反而是可以承受的成本。

實際上，2023年也多次出現過類似情況，市場在預期減息&rarr；利率下行&rarr；增長和通脹修復&rarr；加息預期在升溫&rarr；利率上行&rarr；增長和通脹回落，這個循環中反覆搖擺和「折返跑」，只不過擺動幅度和持續時間要大得多，低點低至3.3%、高點高達5%，這種等級的擺動就不是能輕易抗過去的了。那麼，當前降息交易到什麼程度了？往後看還有多少空間？

首先，各類資產計入了多少減息預期？美股計入最多，長債計入3月降息，黃金和短債偏少。中金指出，其模型測算結果顯示，當前對減息預期計入程度從大到小分別是利率期貨（減息約151點子）、美股（105點子）、美聯儲12月FOMC點陣圖（~78點子）、1年期美債利率（~31點子）和黃金（~25bp）。從回溯對比角度看，長端美債利率4%點位也已經較為充分計入了3月轉為減息。2023年3月初和2023年7月10年美債利率均在4%，彼時市場均預期減息開始於2024年3月左右......更多內容請登入。

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