人活一輩子，用心工作、努力賺錢，為的是甚麼？名譽地位？還是遠大夢想？心理學家Abraham Maslow提出的理論，把人的需求劃分為五個層次。最底層是基本生活所需，包括衣食住行，當我們滿足了這幾方面的需要後，才會有動力和條件去追求其他更高層次的目標。

衣食住行 佔生活開支逾7成

香港生活費出名「貴」，根據香港統計處最新一期的調查，按房屋類型及商品或服務類別與組別劃分的住戶每月平均開支，其中住屋佔39.3%、食品佔26.8%、交通及衣履分別佔6.7%及2.5%，四項支出共佔總生活開支超過7成，而其中單是飲食及住宿支出已超過總開支的6成。

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我們先談談日常飲食支出，快餐店一個焗豬扒飯要差不多50元，在家下廚也不見得便宜多少，兩餸飯大行其道，2023年本港一家大型銀行進行的港人花費習慣調查顯示，23歲至27歲用戶的平均每月支出為2.7萬元，其中餐飲開支佔比24%，即大約6,480元。

假如一日的支出為200元，即一個月基本開支已達6,000元，再加上其他非經常性的節日聚餐費用，粗略估計每年飲食總支出約80,000元。若由20歲至50歲計算，合共30年支出達240萬（未計通脹升幅在內），所需花費絕對不容忽視。

租金房貸供款齊升

在香港這個彈丸之地，寸金尺土，住宿開支自然成為最大比重，這部分費用包括租金、房貸、差餉、管理費、房屋維修等。本港樓價雖然下跌多月，但受先前兩年的加息周期影響，最優惠利率上調累達0.875厘，導致不少業主的供樓負擔持續上升，如果按揭成數較高，每月房貸供款動輒可增加數以千元計。

在樓價下跌、環球加息的情況下，「苦」的又豈止一眾業主。差餉物業估價署最新數據顯示，私宅租金指數由2023年2月起，至11月已連升10個月，期內升幅達7.6%，假設一個500呎左右的單位，年初租金為19,000 元，現時已升至20,444元，每月額外需支付近1,500元。

財息兼收 創造被動收入

這些生活上的大大小小開支，會隨着市場環境而增加或減少，為了抵銷其價格波動性帶來的成本負擔，不妨考慮以下幾種的方法創造被動收入，做到「財息兼收」。

（1） 定期存款

近期定期存款利率上升，把資金存放於銀行幾個月或幾年，可以換取固定利率回報。這是一項風險相對較低的投資方式，以10萬元資金計算，近來6個月及12個月的定存利率達4%以上，即每年收息最少有4,000元。

（2） 債券

債券是另一種創造穩定被動收入的熱門投資選擇。例如，香港政府於2022年11月發行的通脹掛鈎綠色債券，過去3次派息的年息率為2.5%，以1萬元本金計算，每年可獲得大約250元收益。但需注意的是，投資債券雖然風險較低，但由於本金需要被鎖定至債券到期，資金相對欠缺流動性。

（3） 股息股票

股神巴菲特曾建議投資者關注公司的長期利潤，重視股票派息。過去數年，港股市場波動，高息股的確是較為理想的投資選擇之一。投資者不但能穩定收息，更有機會同時享受股價升幅，財息兼收。現時不少高息藍籌股的平均息率達5厘以上，過去3年的股價表現亦跑贏大市，股息回報相當可觀。但投資收息股，最忌賺息蝕價，各位在選股時應多加留意該公司的財務狀況、過往派息歷史以及股息政策等因素。

（4） 基金

如果大家投資股票的經驗不多，對於挑選優質股亦沒甚麼心得，則可以考慮買入基金分散風險。由於基金經理負責管理基金的投資回報，所以十分適合一眾未能即時關注大市走勢的投資者。作為精明投資一族，請注意基金投資涉及認購費、平台或託管費，以及可能存在的隱藏式基金銷售佣金。各位可以選擇收費較合理的基金平台，將潛在費用降至最低，並最大限度地提高回報。

哥哥張國榮於九十年代的金曲「追」，道出不少人「一追再追 追蹤一些生活最基本需要」的無奈心聲。但願大家都能透過精明有效的理財及投資方式，更輕鬆自在地為自己、為家人追求所嚮往的生活。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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