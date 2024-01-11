施羅德：經濟軟着陸機會增 宜以「組合拳」配置資產（新增圖示）

在過去一個多月，施羅德投資環球無約束固定收益投資團隊調整了對環球經濟走勢的看法，認為經濟軟着陸的可能性已有所增加（點擊圖片放大），出現硬着陸的可能性亦似乎已有所下降。

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市場洋溢著讓人安心和喜悅的消息，尤其是在美國。回顧過去數周，利率前景出現了明顯的變化。股市造好令金融狀況變得較為有利，而美國聯儲局趨向鴿派的作風，亦意味2024年有可能減息75個基點（1個基點=0.01厘）（點擊圖片放大）。 ；

環球製造業周期漸見改善

此外，環球製造業周期漸漸出現改善迹象，讓我們將環球經濟出現軟着陸的概率提升至70%。當然，我們亦注意到知道金融市場已於過去數周反映相關預期。

美勞動市場仍強 ；通脹續降温

美國經濟展現強勢，尤其是在勞動市場方面，職位空缺增長強勁令當地失業率於近月首次回落。雖然服務業尚未出現商品通縮的情況，但通脹已持續降温（點擊圖片放大）。

歐英經濟前景由悲觀轉趨中立

由於有迹象顯示，利率收緊政策對歐洲經濟增長的影響或已見頂，我們對歐洲及英國經濟前景的觀點，亦已從此前較悲觀轉趨中立。

經濟硬着陸和不着陸的潛在風險

不過，環球經濟硬着陸的風險仍然存在，但即使我們仍無法排除2024年出現環球經濟衰退的可能性，這個風險已明顯較之前小。現時較為寬鬆的金融狀況，應可對未來數月的商業活動起到正面作用。

另一項風險則是環球經濟不着陸。從近日的數據所見，美國小型企業或正再度面臨價格方面的壓力，因此將繼續密切關注目前的通縮趨勢會否逆轉。

目前宜採取「組合拳」配置資產

經濟增長疲弱、通縮及各國央行趨向鴿派的宏觀環境，為投資者整體持有更多長債（即較高利率風險）提供理據。然而......

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