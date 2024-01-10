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滙豐 2024中國經濟5大預言

研究報告 07:22 2024/01/10

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2024年中國經濟關鍵討論，在於增長能否在失去基數效應後能否繼續「保5」。滙豐就5個宏觀經濟重要主題作出預測，相信有助於2024年的GDP增長達到4.9%。

踏入2024年，滙豐看到了中國經濟的挑戰和機遇。在當前環境下，許多人擔心房地產行業的調整、地方政府債務問題和通縮壓力。滙豐認為，要使房地產和基建等傳統增長引擎繼續運轉，同時幫助新的引擎，即消費增長加速，很可能需要強而有力的、以財政措施為主導的政策支持，而這種方法將有助於在未來幾個季度維持消費動力。

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以下是滙豐5個宏觀經濟預測：

一、房地產市場將實現軟着陸。滙豐看好新的「住房雙軌制」，政府將透過增加保障性住房，吸收樓市過剩供應過剩，幫助整個房地產行業實現再平衡。北京已表明願意支持房地產市場，這在2023年12月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）3,500億元（人民幣‧下同），大規模注入資金的舉措中得到體現。

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二、強勁的消費將惠及整體經濟。滙豐預計2024年內地消費將按年增長7.0%。房地產市場的穩定將提振消費者信心，而中央最近優先考慮社會福利的舉措有潛力進一步釋放消費支出。強勁的消費將繼續推動GDP增長的三分之二以上。

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三、

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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