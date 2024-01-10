日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 國際 18:34 2024/01/10 分享： 分享： 日本股市過去一年來走勢好，令不少人意外，主因日本人口減少趨勢，未見改變，汽車業方面，豐田銷量仍是全球第一，但電車浪潮威脅下，露出疲態，家電產品優勢減弱。然而，日本產品並非只有車業和家電，在不少領域有仍有競爭優勢，例如文化娛樂和高端製造。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 你可能感興趣 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 18:34 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 07:31 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 07:30 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 最新專欄文章 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 今日 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 國金札記 - 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 今日 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 國金札記 - 日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深 2024/01/10 日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深 汽車 經濟 家電 政治 人口 日圓 任天堂 地緣政治 科研 日本