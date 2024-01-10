日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深

日本股市過去一年來走勢好，令不少人意外，主因日本人口減少趨勢，未見改變，汽車業方面，豐田銷量仍是全球第一，但電車浪潮威脅下，露出疲態，家電產品優勢減弱。然而，日本產品並非只有車業和家電，在不少領域有仍有競爭優勢，例如文化娛樂和高端製造。

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