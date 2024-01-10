  • 18°C
香港時間 : 2024111日 (週四) 21:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深

國際 18:34 2024/01/10

分享：

分享：

日本股市過去一年來走勢好，令不少人意外，主因日本人口減少趨勢，未見改變，汽車業方面，豐田銷量仍是全球第一，但電車浪潮威脅下，露出疲態，家電產品優勢減弱。然而，日本產品並非只有車業和家電，在不少領域有仍有競爭優勢，例如文化娛樂和高端製造。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
2024/01/10
日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
波音事故不斷 動搖公眾信心
2024/01/10
波音事故不斷 動搖公眾信心
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
2024/01/10
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
2024/01/05
比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？
2024/01/05
AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？

你可能感興趣

日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
18:34 2024/01/10
日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深
波音事故不斷 動搖公眾信心
07:31 2024/01/10
波音事故不斷 動搖公眾信心
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
07:30 2024/01/10
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝

最新專欄文章

美防長秘密入院 引爆政治炸彈
今日
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
國金札記 - 美防長秘密入院 引爆政治炸彈
今日
美防長秘密入院 引爆政治炸彈
波音事故不斷 動搖公眾信心
2024/01/10
波音事故不斷 動搖公眾信心
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
2024/01/10
短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝
國金札記 - 日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深
2024/01/10
日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深
汽車 經濟 家電 政治 人口 日圓 任天堂 地緣政治 科研 日本

上一篇文章

住宅地推與不推 政府陷兩難

下一篇文章

波音事故不斷 動搖公眾信心