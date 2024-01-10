通號恢復增長 估值有望提振 財金專欄 2024/01/10 分享： 分享： 中國通號（03969）從事一站式軌道交通控制系統解決方案，包括設計與集成、設備製造、系統交付等，雖然2023年上半年盈利倒退，但下半年盈利重拾升軌，而三年預測盈利每年複合增長逾9%，預測PE不足7倍， ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 2024/01/09 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬產能放量 業績走出谷底 2024/01/09 洛鉬產能放量 業績走出谷底 中字股實力談 - 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 2024/01/08 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 中字股實力談 - 保歷加通道收窄 港股即將單邊市 2024/01/06 保歷加通道收窄 港股即將單邊市 中字股實力談 - 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 2024/01/05 【單邊市前夕】保歷加通道收窄 港股即將大爆發（第四版） 每股盈利 市盈率 中國交通運輸部 中國發改委 圓底 旗形 中國通號（03969） 大灣區 人民幣 板塊