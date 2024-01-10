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通號恢復增長 估值有望提振

財金專欄 2024/01/10

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中國通號（03969）從事一站式軌道交通控制系統解決方案，包括設計與集成、設備製造、系統交付等，雖然2023年上半年盈利倒退，但下半年盈利重拾升軌，而三年預測盈利每年複合增長逾9%，預測PE不足7倍，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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