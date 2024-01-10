段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」

中大過去3年風波不斷，校長段崇智前日更主動辭職。政圈分析指，捲入修例風波的段崇智，與中方及港府的關係，過去一年已經回暖，但他與新校董會的矛盾卻日漸擴大，尤其「頭馬」、原副校長吳樹培被炒，終令他意興闌珊

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