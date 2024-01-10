段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」 財金專欄 2024/01/10 分享： 分享： 中大過去3年風波不斷，校長段崇智前日更主動辭職。政圈分析指，捲入修例風波的段崇智，與中方及港府的關係，過去一年已經回暖，但他與新校董會的矛盾卻日漸擴大，尤其「頭馬」、原副校長吳樹培被炒，終令他意興闌珊 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 2024/01/09 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 有政戲 - 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 2024/01/08 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 有政戲 - 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 2024/01/05 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 有政戲 - 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 2024/01/04 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 有政戲 - 23條立法速戰速決 料新春前後提草案 2024/01/03 23條立法速戰速決 料新春前後提草案 政治 香港中文大學 段崇智 辭職 梁振英 立法會 張宇人 鄧家彪 劉國勳