中金前瞻12月美CPI：或階段性反彈

1月11日（本周四）將公布美國12月CPI，中金預期名義CPI按月與年比反彈，主要受12月能源價格降幅收窄影響；核心CPI受屋租通脹仍高及工資增速下降速度放緩，保持強勢。

中金預測核心CPI年比在 3.9%至4.0%區間，按月增速0.35%；名義CPI年比從 3.1%升至 3.3%，按月增速0.31%。

往前看， 中金預期12月通脹較高可能只是階段性反覆，或在未來1至2個月重回下行通道，美國通脹繼續改善大趨勢沒有變化， 數據上尚未觀測到「二次通脹」風險 。該行料2024年美國CPI年增速或在2%至3%運行，基本達到聯儲局政策目標水準。

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從關鍵分項來看：

1）房租通脹可能繼續下行 。2023年房租通脹波動較大，個別月份甚至明顯反彈，部分源自於房租 CPI的樣本輪替效應（美國統計局使用6個子樣本輪流計算屋租CPI，每個月換一個子樣本，不同子樣本房租通脹有差異）。剔除掉樣本輪替效應後，房租通脹的波動減小，下行趨勢更明顯，不再觀察到通脹韌性。

2） 二手車價格1月份或大幅下行，帶動商品通脹明顯降温。 二手車批發市場價格12月明顯降温，未來幾個月大機率傳導至零售價格。 供應鏈壓力緩解、汽車產量和庫存雙雙回升也有助於汽車價格下降。

3） 其它核心服務通脹或繼續改善。其他核心服務通脹與勞動市場的供需關係密切相關。 儘管勞動力市場現在仍然不弱，但領先指標正在提示降温訊號。12月 ISM服務業超預期下降至 50.6，意味著最頑固的服務業 通脹可能逐漸改善 。 美國勞工統計局發布的職缺和勞動力流動調查（ JOLTS）結果顯示2023年11月職缺數量為879萬個，為2021年4月以來的最低水平，低於市場預期的885萬個，其中運輸倉儲、政府部門、商業服務和休閒旅館業的空缺明顯減少，進一步印證了服務業需求正在降温。職缺減少勞動市場供需缺口彌合驅動招工困難指數下行，有利於薪資與核心服務通脹改善。

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建議利用市場波動加倉降息交易

如果中金對12月美國 CPI的預測兌現，可能導致降息預期階段性降温，黃金、美債、海外股票或面臨調整風險 。但是，本次通脹反彈缺乏持續性，如果資產價格明顯調整，中金建議藉機增配......

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