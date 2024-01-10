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建銀趙文利：2024料不會有大水漫灌

財金猛人追蹤 14:01 2024/01/10

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建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利接受Money Times專訪時表示，2024年國內政策將以穩健為主，不會大水漫灌。

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中國2023年增發一萬億元國債，以及出台降准減息、減稅降費等政策，但經濟並沒有如市場預期一般迎來大反彈，反而在房地產問題的拖累下導致中國經濟復甦面臨挑戰。趙文利認為，中國仍有較多政策空間去刺激經濟穩步復甦，但因為經濟並未到真正危急的時候，預計不會有大水漫灌。

「中央雖然說也看到一些經濟成長中的一些挑戰和困難，但不認為現在危急到非要出台大規模刺激政策的時候，從近期中央會議定調來看，還是穩中求進的基調。」

但他認為，今年貨幣政策仍會繼續寬鬆，降息和降準均有空間，該行料內地7天逆回購利率將由現時的1.8厘降至年底的1.7厘；大型銀行存款準備金率則有望由現時的10.5%降至年底的10%......

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撰文 : 劉雅文 Money Times

欄名 : MT專訪

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