【2024前瞻】世界銀行：料中國增速略降至4.5% 全球經濟增速放緩至2.4%

世界銀行發表《全球經濟展望》報告指，預計全球經濟增長連續第三年放緩，從2023年的2.6%降至2024年的2.4%，為30年來國內生產總值（GDP）增速最慢的五年。

同時，世銀預期，發展中經濟體增長3.9%。其中，中國增速料4.5%，較2023年6月預測下調0.1個百分點，而2023年增長預測較6月時亦降0.4個百分點至5.2%，因低迷的情緒預計將影響消費、房地產業的持續壓力將抑制投資，及貿易增長持續疲軟。

世界銀行集團首席經濟學家、資深副總裁英德米特吉爾表示：

如不進行重大調整，2020年代將成為錯失機會的十年。近期成長仍將疲軟，導致許多發展中國家—尤其是最貧困國家陷入困境：債務壓力沉重如山，近三分之一的人口缺乏食物保障。這將阻礙許多全球優先事項取得進展。但扭轉頹勢的機會依然存在。這份報告明確指出了前進道路：報告闡明了政府立即著手加快投資、強化財政政策框架可以實現的重大轉變。 為了因應氣候變化，在2030年前實現其他關鍵性全球發展目標，發展中國家需要大幅增加投資——每年約2.4兆美元。如果不推出全方位的政策組合，實現大幅增資的前景並不樂觀。2023年至2024年，發展中經濟體人均投資成長率預計僅3.7%，略高於前二十年的一半。

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以下為世界銀行，就全球經濟展望發表的觀點：

從一個指標來看，全球經濟狀況比一年（2023年）前好：美國經濟強勁，在很大程度上減弱了全球經濟衰退的風險。但是，日益加劇的地緣政治緊張局勢可能會為世界經濟帶來新的近期風險。

同時，在大多數主要經濟體成長放緩、全球貿易低迷以及數十年來最緊縮的金融條件下，許多發展中經濟體的中期前景變得黯淡。2024年全球貿易成長預計僅為疫情前十年平均的一半。發展中經濟體（尤其是信用評等不佳者）的借貸成本很可能持續高企，因為經通膨調整後的全球利率仍處於四十年的高點。

預計全球經濟成長將連續第三年放緩——從2023年的2.6%降至2024年的2.4%，比2010年代的平均水平低近四分之三個百分點。發展中經濟體預計僅成長3.9%，比上一個十年的平均值低一個多百分點。低收入國家去年的表現令人失望，今年預計成長5.5%，弱於先前預期。2024年底，約25%的發展中國家和約40%的低收入國家的人口仍將比2019年新冠疫情爆發前更加貧窮。預計已開發經濟體成長率將從2023年的1.5%放緩至今年的1.2%。

另外，以下為世界銀行，就東亞與太平洋地區（包括中國經濟）的展望全文：

近期經濟形勢：2023年，東亞與太平洋地區的增長率從2022年的3.4%回升至 5.1%，這主要得益於年初中國解除疫情封控措施後經濟活動的短暫激增。然而，中國經濟重啟的效應消退很快。投資增長受到房地產行業持續疲軟的拖累，銷量價格雙雙走低增加了房地產開發商的資金壓力。出口部門面臨外部需求不振的挑戰，盡管年底消費有所改善，但消費者信心仍遠低於疫情前的水平。

本地區其他國家2023年經濟增長放緩，國際貨物貿易疲軟是部分原因。幾個大型經濟體在2023年的大部分時間裡商品出口都有所下降，不過國際旅游業的持續復蘇帶動服務出口走強，在一定程度上緩解了出口頹勢。此外，大多數經濟體受益於勞動力市場狀況良好和通脹降溫，貨物貿易疲軟被強勁的居民消費所抵消。

經濟前景：預計東亞太平洋地區 2024 年增速降至4.5%，2025年降至4.4%，主要原因是中國增長放緩......更多內容，訂戶請登入。

資料來源：世界銀行官網

編輯：鄭耀宗

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