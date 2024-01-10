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瑞士百達陳東：美經濟或現温和衰退 料減息5次

財金猛人追蹤 17:08 2024/01/10

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瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東預期，2024年全球經濟增長將大幅放緩，全球GDP增速從2023年的3%降至2024年的2.8%，發達市場央行將在2024年年中開始減息。

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  • 對於中國方面，瑞士百達認為，中國經濟温和復甦的勢頭將持續，2024年GDP預計增長4.7%。對於房地產行業拖累經濟增長的情況，在2024年有望得到緩解，企業盈利和市場情緒會有所改善。

    政府財政刺激措施將會是2024年中國經濟發展的重要驅動力，該行預計2024年中國人民銀行將會維持寬鬆政策，銀行存款準備金率將至少下調0.25厘，亦不排除減息的可能性。

    美國方面，瑞士百達認為，2024年勞動力市場的發展對美國的經濟增長前景至關重要。如果失業率出現更大的惡化，可能導致消費出現更劇烈的下滑，進而影響美國的經濟增長。到2024年年中，美國失業率應從略低於4%上升至4.5%左右。受勞動力市場影響，該行預計美聯儲不會那麽快進行減息，預測在6月份開始放寬財政政策，累計進行5次減息，共1.25厘......更多內容，訂戶請登入。

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    撰文 : 林子惠 MoneyTimes

    欄名 : 名家看法

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