瑞士百達陳東：美經濟或現温和衰退 料減息5次

▼ 點擊圖片放大

對於中國方面，瑞士百達認為，中國經濟温和復甦的勢頭將持續，2024年GDP預計增長4.7%。對於房地產行業拖累經濟增長的情況，在2024年有望得到緩解，企業盈利和市場情緒會有所改善。

政府財政刺激措施將會是2024年中國經濟發展的重要驅動力，該行預計2024年中國人民銀行將會維持寬鬆政策，銀行存款準備金率將至少下調0.25厘，亦不排除減息的可能性。

美國方面，瑞士百達認為，2024年勞動力市場的發展對美國的經濟增長前景至關重要。如果失業率出現更大的惡化，可能導致消費出現更劇烈的下滑，進而影響美國的經濟增長。到2024年年中，美國失業率應從略低於4%上升至4.5%左右。受勞動力市場影響，該行預計美聯儲不會那麽快進行減息，預測在6月份開始放寬財政政策，累計進行5次減息，共1.25厘......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...