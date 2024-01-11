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盈利將修復 宏橋太偏低

財金專欄 2024/01/11

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中國宏橋（01378）從事鋁產品製造，包括液態鋁合金、鋁合金錠、氧化鋁、電解鋁等，並自設電廠，是電解鋁行業龍頭。公司經歴2022年和2023年中期盈利倒退，2023年下半年業績可以修復，估值為板塊中最

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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