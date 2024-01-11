盈利將修復 宏橋太偏低 財金專欄 2024/01/11 分享： 分享： 中國宏橋（01378）從事鋁產品製造，包括液態鋁合金、鋁合金錠、氧化鋁、電解鋁等，並自設電廠，是電解鋁行業龍頭。公司經歴2022年和2023年中期盈利倒退，2023年下半年業績可以修復，估值為板塊中最 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 2024/01/10 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 中字股實力談 - 通號恢復增長 估值有望提振 2024/01/10 通號恢復增長 估值有望提振 中字股實力談 - 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 2024/01/09 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬產能放量 業績走出谷底 2024/01/09 洛鉬產能放量 業績走出谷底 中字股實力談 - 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 2024/01/08 港股大陰燭 守160還是150？（第四版） 每股盈利 市帳率 市盈率 三角形 下降軌 派息比率 每股派息 每股資產淨值 中國 經濟