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美防長秘密入院 引爆政治炸彈

國際 22:02 2024/01/10

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2024年是美國大選年，美國官場注定不平靜。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）因前列腺癌休假，入院做手術，事前未有通知白宮、國會及關鍵國防部人員，秘而不宣。時值加沙爆發戰火，烏戰也有大型戰爭，防長作為相關事務的主事官員，消失多日而無通知，共和黨乘機發動政治攻勢，矛頭直指競逐連任的總統拜登（Joe Biden）。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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