美防長秘密入院 引爆政治炸彈 國際 22:02 2024/01/10 分享： 分享： 2024年是美國大選年，美國官場注定不平靜。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）因前列腺癌休假，入院做手術，事前未有通知白宮、國會及關鍵國防部人員，秘而不宣。時值加沙爆發戰火，烏戰也有大型戰爭，防長作為相關事務的主事官員，消失多日而無通知，共和黨乘機發動政治攻勢，矛頭直指競逐連任的總統拜登（Joe Biden）。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 今日 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 今日 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 2024/01/05 AI發展勢不可擋 規管時間愈來愈少？ 你可能感興趣 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 今日 18:34 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 今日 07:31 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 07:30 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 最新專欄文章 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 今日 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 今日 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 今日 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 國金札記 - 日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深 今日 日本整體頹勢難轉 多個領域底蘊仍深 國金札記 - 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/09 波音事故不斷 動搖公眾信心 政治 國防 軍事 選舉 總統大選 美國共和黨 拜登 特朗普 美國 白宮