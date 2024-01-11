港徵資產增值稅？ 破低稅招牌料難成事

新一份預算案下月28日出台，近日有兩大熱話，一是會否再派消費券，二是開徵資產增值稅。多位官場和政圈中人皆說，稅率簡單和低稅，是香港的金漆招牌，即使財困，相信都不會開徵資產增值稅。

財爺：維持簡單低稅制優

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