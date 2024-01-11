港徵資產增值稅？ 破低稅招牌料難成事 財金專欄 2024/01/11 分享： 分享： 新一份預算案下月28日出台，近日有兩大熱話，一是會否再派消費券，二是開徵資產增值稅。多位官場和政圈中人皆說，稅率簡單和低稅，是香港的金漆招牌，即使財困，相信都不會開徵資產增值稅。 財爺：維持簡單低稅制優 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」 2024/01/10 段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」 有政戲 - 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 2024/01/09 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 有政戲 - 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 2024/01/08 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 有政戲 - 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 2024/01/05 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 有政戲 - 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 2024/01/04 區會谷地區經濟 區區都有打卡點 政治 財政預算案 陳茂波 經濟 香港 立法會 施政報告 李家超 生育 經民聯