樓市消費降級 發展商轉攻資助房屋市場？

高息環境加上經濟增長疲弱，除了消費者出一陣消費降級潮外，在疲弱的樓市，發展商推盤出現另類消費降級現象，向下開拓居屋、首置盤客源，希望競爭出新一版「藍海」。

今次樓市消費降級，主要想說的是當下樓市淡靜，市場購買力不足的情況下，發展商希望開拓更多客源，將新盤目標客群擴大，跟消費市場上消費者因為經濟下滑追求價廉物美、性價比高的消費降級，有所不同。

事實上，過去幾年樓市暢旺，在極端低息環境下，買樓收租的投資需求旺盛，新盤一般有2至3成買家屬於投資者，部份市區新盤、或者納米樓新盤因為租金回報率高，投資者比例更可達一半。

不過，隨著高息環境出現，「水退的時候就知道誰沒穿褲子」，市場購買力大減，發展商要推盤變得困難。缺少了3成的投資者購買力，發展商要找到新的購買力填補，近期出現「向下搶」......更多內容，訂戶請登入。

記者：余敏欽

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