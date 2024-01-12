中泰：恒指1月16400至17600波動

港股絕對估值及相對估值均處於歷史極端水平，疊加歷年1月季節性效應明顯，政策或消息面出現邊際利好，便很容易出現挾淡，中泰國際預計1月恒指在16400點至17600點間發展。

2023年12月份，中國官方製

...