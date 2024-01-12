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中泰：恒指1月16400至17600波動

財金專欄 2024/01/12

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港股絕對估值及相對估值均處於歷史極端水平，疊加歷年1月季節性效應明顯，政策或消息面出現邊際利好，便很容易出現挾淡，中泰國際預計1月恒指在16400點至17600點間發展。

2023年12月份，中國官方製

...

撰文 : 顏招駿 中泰國際研究部分析師

欄名 : 名家觀點

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