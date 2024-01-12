中泰：恒指1月16400至17600波動 財金專欄 2024/01/12 分享： 分享： 港股絕對估值及相對估值均處於歷史極端水平，疊加歷年1月季節性效應明顯，政策或消息面出現邊際利好，便很容易出現挾淡，中泰國際預計1月恒指在16400點至17600點間發展。 2023年12月份，中國官方製 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 顏招駿 中泰國際研究部分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：企業核心問題 融資成本上升 2024/01/11 瑞士百達：企業核心問題 融資成本上升 安本：經濟增長放緩 選買優質公司 2024/01/10 安本：經濟增長放緩 選買優質公司 陶冬：就業數據衝散市場狂歡 2024/01/09 陶冬：就業數據衝散市場狂歡 駿利亨德森：長綫配置要明三大趨勢 2024/01/05 駿利亨德森：長綫配置要明三大趨勢 保德信：全球地產重現投資機會 2024/01/04 保德信：全球地產重現投資機會 港股 恒生指數 減息 鮑威爾 PMI 市盈率 信達生物（01801） 兗礦能源（01171） 華潤燃氣（01193） 福耀玻璃（03606）