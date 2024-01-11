美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負

踏入新一年，投資者尤其關心2024年全球有甚麼潛在風險：減息不似如期？環球經濟嚴重放緩或衰退？中東或俄烏戰火蔓延？人工智能（AI）失控？較意想不到的是4年一度的美國總統大選，竟被不少專業組織列為今年主要風險。

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