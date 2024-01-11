美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負 國際 22:56 2024/01/11 分享： 分享： 踏入新一年，投資者尤其關心2024年全球有甚麼潛在風險：減息不似如期？環球經濟嚴重放緩或衰退？中東或俄烏戰火蔓延？人工智能（AI）失控？較意想不到的是4年一度的美國總統大選，竟被不少專業組織列為今年主要風險。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 2024/01/05 比亞迪膺銷量一哥 掀電動車戰國時代 日股表現亮眼 日本走出困境？ 2024/01/05 日股表現亮眼 日本走出困境？ 你可能感興趣 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 18:34 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 07:31 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 07:30 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 最新專欄文章 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 今日 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 國金札記 - 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 今日 美防長秘密入院 引爆政治炸彈 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 2024/01/10 日本整體頽勢難轉 惟個別領域底蕴深 波音事故不斷 動搖公眾信心 2024/01/10 波音事故不斷 動搖公眾信心 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 2024/01/10 短劇平台進軍美國 憑「爽感」取勝 政治 選舉 社會矛盾 特朗普 拜登 白宮 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 美國