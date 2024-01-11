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美國大選堪憂慮 懶理特朗普勝負

國際 22:56 2024/01/11

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踏入新一年，投資者尤其關心2024年全球有甚麼潛在風險：減息不似如期？環球經濟嚴重放緩或衰退？中東或俄烏戰火蔓延？人工智能（AI）失控？較意想不到的是4年一度的美國總統大選，竟被不少專業組織列為今年主要風險。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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