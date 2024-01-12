立會撑中產 預算案退稅會否縮水？

立法會昨日通過無約束力的議員議案，促請政府「關注中產階層的需要」，但各政府官員的回應，卻無承諾新政策；中產很關心預算案的退稅安排，去年的退稅上限是6,000元，政府財困之下，今次預算案的退稅會否縮水？

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