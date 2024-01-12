立會撑中產 預算案退稅會否縮水？ 財金專欄 2024/01/12 分享： 分享： 立法會昨日通過無約束力的議員議案，促請政府「關注中產階層的需要」，但各政府官員的回應，卻無承諾新政策；中產很關心預算案的退稅安排，去年的退稅上限是6,000元，政府財困之下，今次預算案的退稅會否縮水？ ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港徵資產增值稅？ 破低稅招牌料難成事 2024/01/11 港徵資產增值稅？ 破低稅招牌料難成事 有政戲 - 段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」 2024/01/10 段崇智辭職 誰是「最後一根稻草」 有政戲 - 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 2024/01/09 港徵陸路離境稅不符大局 料難實行 有政戲 - 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 2024/01/08 財爺最新說法 暗示未必再派消費券 有政戲 - 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 2024/01/05 民政專員握大權 怎拿捏與區議員關係？ 政治 財政預算案 減稅 稅務 疫情 經濟 立法會 國際貨幣基金組織 財經事務及庫務局 自由黨