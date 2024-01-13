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經濟數據肥佬 港股易跌難升

財金專欄 2024/01/13

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內地公布最新的經濟數據，顯示通縮持續，中央繼續收水，難怪中港兩地股市一潭死水。大市踏入2024年已連跌兩周，除非其他經濟數據好轉，或中央提振資本市場措施出台，否則恒生指數下見15000點並非不可能。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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