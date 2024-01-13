經濟數據肥佬 港股易跌難升 財金專欄 2024/01/13 分享： 分享： 內地公布最新的經濟數據，顯示通縮持續，中央繼續收水，難怪中港兩地股市一潭死水。大市踏入2024年已連跌兩周，除非其他經濟數據好轉，或中央提振資本市場措施出台，否則恒生指數下見15000點並非不可能。 恒 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 數據不給力 港股彈完散（第四版） 2024/01/12 數據不給力 港股彈完散（第四版） 中字股實力談 - 盈利將修復 宏橋太偏低 2024/01/11 盈利將修復 宏橋太偏低 中字股實力談 - 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 2024/01/10 港股2024開局七連跌 恒指退守16000（第四版） 中字股實力談 - 通號恢復增長 估值有望提振 2024/01/10 通號恢復增長 估值有望提振 中字股實力談 - 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 2024/01/09 港股二十六年最差開局 恒指6日累跌857點（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 通縮 PPI 社會零售銷售 GDP 單邊市 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 人民幣