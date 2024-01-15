瑞士百達：料2024下半年減息兩次

經濟增長將在2024年放緩，通脹亦有所緩解，但幅度未夠。我們預測2024年的成熟經濟體通脹率將從今年的4.7%降至3.0%。但由於各國央行仍為通脹失控而倍感苦惱，只要通脹率仍高於目標，就不大可能進入激進的寬鬆周期。

盡管如此，英倫銀行可能是第一個減息的主要央行，可能最早在5月份開始下調利率。我們預計美國聯儲局減息會較市場預期更為謹慎，但預計2024年下半年減息兩次，歐洲央行亦然。

唯一的好消息，那就是世界上最大的幾個經濟體總體上將避免經濟衰退。我們預計，繼2023年增長1.5%之後，成熟經濟體2024年將增長0.8%，而美國的增速將從2.4%放緩至0.9%。

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新興市場的經濟狀況將顯著好轉。我們預計，新興市場經濟體2024年將強勁增長3.9%，高於2023年的3.7%和2022年的2.8%，或會受到中國經濟復甦所支撑。

歐洲股市突出

全球股市有望在2024年實現穩定但平淡的回報。近幾個月歐洲股市來一直落後於美國，如今終於大放異彩。隨着全球經濟增長放緩，防禦性優質股應該比周期性增長股佔上風。

我們也看到了日本的潛力，其盈利修正表現優於其他發達國家，實現積極的公司治理改革以及讓經濟擺脫通縮的有利因素依然存在......更多內容，訂戶請登入。

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