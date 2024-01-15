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光大伍禮賢：利用「狗股」應對波動市（附十大狗股組合）

財金猛人追蹤 08:07 2024/01/15

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光大財富證券策略師伍禮賢接受《Money Times》專訪時表示，傳統上以高息為標準的狗股理論有參考價值，特別是在大市疲弱的時候，能提供更高的防守性。

狗股理論（Dogs of the Dow Theory）是由美國著名基金經理歐希金斯（Michael O'；Higgins）提出的投資策略，即每年從道指成分股中找出10隻股息率最高的股票，於新年買入。上世紀90年代於美國盛行，屬於被動式投資的一種，其後亦有人應用於港股。

伍禮賢說，無論是高股息也好，或者是表現最差股份也好，這個理論就是去找一些走勢比較落後，或者息率比較高的股份，去做一個組合出來。由於組合本身走勢已經相對比較落後，以及有比較高的股息率，因此相對整體市況，波動就會比較小。

該行在去年初從藍籌股中選出的10大狗股組合，計及經派息後調整價格後，平均升幅逾10%。踏入2024年，該行再以股息率為標準，找出10大狗股組合，當中包括三桶油及內銀等（詳細名單請點擊以下組圖）

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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