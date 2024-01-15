學習「投資大師」彼得林奇GARP策略

投資領域中，價值投資與成長投資常被視為兩種截然不同的投資理念。然而，美國著名投資大師彼得‧林奇（Peter Lynch）提出的GARP投資策略（Growth At a Reasonable Price），卻成功地將這兩者融為一體，為投資者提供了全新的投資視角。

林奇出任麥哲倫基金（Magellan Fund）的基金經理人的13年間，實現了年均29.2%的複合收益率，這一成就足以讓任何投資者感到驚歎。而他的這一成就，離不開GARP投資策略。

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一、GARP投資策略的核心概念

GARP即以合理的價格追求成長。這一策略的核心思想是：尋找那些既有較高成長性，又具有合理估值的公司進行投資。這種投資方式既不完全追求價值投資者的「買低賣高」，也不完全追求成長投資者的「買貴賣更貴」，而是在兩者之間尋求平衡，既關注公司的成長性，又關注公司的估值情況。

GARP投資策略的主要內容，可以總結為以下幾個方面：

1.尋找高成長性公司。林奇認為，

高成長性的公司是投資的理想對象。應選擇那些盈利增長率高於其市盈率的公司進行投資。

這一點體現了GARP投資策略的成長性追求。

2.追求合理的價格。除了注重公司的成長性，林奇還強調要以合理的價格購買股票。他認為，即使是成長性極好的公司，如果其股票價格過高，也不能盲目投資。這一點體現了GARP投資策略的價值性追求。

3.靈活調整投資策略。林奇強調，投資者在實施GARP投資策略時，需要根據市場環境和公司的具體情況靈活調整策略。這一點體現了GARP投資策略的靈活性。

4.堅持長期投資。林奇宣導投資者要有足夠的耐心，堅持長期投資，這樣才能從GARP投資策略中獲得最大的收益。這一點體現了GARP投資策略的長期性。

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二、GARP投資策略的基本假設

GARP投資策略的邏輯基礎建立在以下幾個核心的假設之上：

1.市場並非總是有效的。這是GARP投資策略的一個基本前提。如果市場總是有效的，那麼所有的資訊都已經被市場完全消化，股票的價格應該完全反映了所有的公開訊息，這樣就不存在投資機會。

然而，林奇認為......更多內容，訂戶請登入。

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